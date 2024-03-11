TCMB, 'baz etkisi' ile ilgili finansal okuryazarlık videosu paylaştı TCMB, "Baz etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu paylaşarak, "Sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir" şeklinde mesaj verdi.

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AA

Son dönemde, vatandaşlar ve yeni yatırımcıların ekonomiyi ve finans terimlerini bilmesi, doğru yorumlayabilmesi öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu amaç doğrultusunda finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.

TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek amaçlanıyor

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

"Aylık enflasyonun takibi önemli"

Merkez Bankası'nın hazırladığı ve baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim, her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)