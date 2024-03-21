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TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! Piyasanın ilk tepkisi düşüş yönünde oldu

TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! Piyasanın ilk tepkisi düşüş yönünde oldu TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ya çıkardı. Bu hareket de altın ve döviz piyasasında aşağı yönlü harekete neden oldu. Güne 2 bin 299 liradan başlayan gram altın 2 bin 271 liraya, güne 32,4208'den başlayan dolar ile 32,0624 dolara kadar geriledi.