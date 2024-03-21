TCMB faiz kararı sonrasında altın ve döviz fiyatları! Piyasanın ilk tepkisi düşüş yönünde oldu
ensonhaber.com

Merkez Bankası’nın mart ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatlarındaki değişim merak ediliyordu.

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında politika faizini yüzde 45'e yükselmesini bekliyordu.

Merkez Bankası, bugün Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verdi.

TCMB, politika faizini yüzde 45'ten 500 baz puan artırarak yüzde 50'ya çıkarttı.

Faiz kararı sonrasında piyasalar inişe geçti

Merkez Bankası’nın mart ayı politika faiz oranı netleştikten sonra serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları hareketlendi.

Kararın ardından piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı düşüşler yaşandı.

Döviz fiyatları

Dolar: 32,0624 lira (yüzde 0,95 düştü)

Euro: 35,0417 lira

Sterlin: 42,1609

İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise düşüş yaşandığı görülüyor.

Ons altın fiyatının 2 bin 281 dolarda olduğunu hatırlatalım.

Altın fiyatları

Gram altın: 2 bin 271 lira

Çeyrek altın: 3 bin 852 lira

Cumhuriyet altını: 15 bin 696 lira

Tam altın: 15 bin 397 lira

Yarım altın: 7 bin 698 lira

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