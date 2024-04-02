TCMB: FAST işlem tutar limiti 100 bin TL'ye yükseltildi TCMB'den yapılan açıklamaya göre, FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin TL'ye yükseltildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi sitesinde yaptığı duyuruda FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinin gereksinimler karşısında artırıldığını duyurdu.

Piyasaları rahatlatacak bu transfer aktarımı limiti artışı 4 Nisan'da hayata geçirilecek.

8 Ocak 2021 tarihinde hayata geçirilen FAST uygulaması, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapıldığı için bankacılık işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Para transferlerinde FAST 50 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarıldı

Buna göre FAST işlem tutar limitleri, para transferlerinde 50 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarıldı.

Karekodlu iş yeri ödemeleride FAST-TR 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltildi

Merkez Bankası'nın paylaşımına göre, ayrıca FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilecek.

Kurum, yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

Uygulama 4 Nisan 2024 tarihinde aktif olacak