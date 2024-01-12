TCMB Kasım 2023 ödemeler dengesini açıkladı Kasım ayında cari işlemler hesabı 2.722 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla verdi.

ensonhaber.com

Türkiye Cuhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı ödemeler dengesini aktardı.

Merkez Bankası verilerine göre, kasım ayında cari işlemler hesabı 2.722 milyon ABD doları açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.412 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon ABD doları seviyesinde yaşandı.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.347 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.325 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 5.367 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon ABD doları, Genel Hükümet 2.500 milyon ABD doları ve diğer sektörler 1.219 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 162 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 591 milyon ABD doları net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon ABD doları ve 79 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon ABD doları net artış oldu.