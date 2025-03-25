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AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur dengesini sağlamak için aldığı tedbirlerin uygulaması ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için örnekli ya da uygulamalı görseller paylaşıyor.

TCMB şimdi de "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi" başlıklı yeni bir video yayınladı.

"TÜRK LİRASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMİ"

Merkez Bankası, tarafından paylaşılan videoda, İngilizce kısaltmasıyla NDF (endief) olan Türk Lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandığı bildirilirken, söz konusu işlemin ne anlama geldiği bir örnek üzerinden anlatıldı.

HESAP SAHİBİ KUR RİSKİNDEN KORUNUYOR

NDF'in finansal bir araç olduğu aktarılan videoda, ihracatçılar ve ithalatçılar başta olmak üzere, ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarını sağladığı aktarıldı.

ÖRNEK İŞLEMLE ANLATIM YAPILDI

Videoda bu işlem bir örnek ile açıklandı. Buna göre, bir şirketin gelecek ay 1 milyon dolar ödeme yapacağı varsayılan videoda, bahsedilen şirketin kur riskinden kaçınmak için bugünden ileriye dönük 1 ay vadeli döviz işlemi yapmak istediği durumda şirketin aslında NDF işlemi yapabileceği belirtiliyor.

Videoda, dolar kuru işlem gününde 35 lira olarak kabul edilirken, bir ay sonrası için uzlaşılan dolar kurunun ise 36 lira olduğu varsayıldı.

Vade bitiminde, yani bir ay sonra, dolar kurunun 36,5 lira olduğu varsayılan videoda, gerçekleşen kur sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş üzerinde olduğu için, 1 milyon dolar için oluşan 500 bin liralık farkın Merkez Bankası tarafından karşılanacağı aktarılıyor.

Vade sonunda dolar kurunun sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş altında 35,5 lira olarak gerçekleşmesi halinde ise, oluşan 500 bin liralık farkı bu sefer karşı tarafın Merkez Bankasına ödeyeceği belirtiliyor.

NDF İŞLEMİ

Sözleşmede belirlenen kur ile vade sonunda gerçekleşen kurun eşit olması halinde taraflar arasında herhangi bir nakit alışverişi gerçekleşmiyor. Şirket, NDF işlemi yaparken elindeki parayla döviz almak zorunda kalmadan bir ay sonra ihtiyaç duyacağı 1 milyon doları garanti altına almış oluyor

Bununla birlikte videoda, Merkez Bankasının, NDF'ler yoluyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltarak döviz piyasalarının etkinliğini desteklemeyi hedeflediği, bu sayede reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

OYNAKLIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN BAŞLANILDI

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

