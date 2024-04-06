TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırmaya hazırlanıyor

Menkul kıymetlerin arasında hisse senetleri, tahviller ve banka banoları değerli yatırım araçları bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.
Menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülülecek
Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.
Makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımı
TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.
"Menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir"
Merkez Bankası duyuruda, şöyle belirtti:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır.
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