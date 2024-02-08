TCMB Merkez Bankası rezervlerinde son durum: 135,4 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre rezervlerde bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalma yaşandı.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve getirilen ekonomi yönetimi tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin artırılması politikası yürütüyor.

Bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetlerle Merkez Bankası'nın rezervlerinde yakalanan hızlı yükseliş trendinden sonra sınırlı azalışlar görülüyor.

TCMB toplam rezervleri, 2 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri geriledi

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)