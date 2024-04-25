TCMB, Nisan 2024 politika faizini açıkladı: Faiz yüzde 50’de sabit kaldı Türkiye ekonomi yönetiminin birinci hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu biliniyor. Merkez Bankası da faiz adımlarını dezenflasyon süreci doğrultusunda atıyor. Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutmaya karar verdiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2024 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Kurul, şubat toplantısında yüzde 45 olan politika faizini mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği nisan ayı toplantısının sonucunda ise "bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı" açıklandı.

Nisan ayında politika faizi, beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakıldı.

Karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

"Enflasyon düşene kadar sıkı para duruşunu sürdürecek"

Metinde yer alan "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." ifadesi öne çıktı.

Faizin sabit bırakılması bekleniyordu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanlar ve yabancı ekonomistler de TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

Karar metninde öne çıkanlar

Kurulun kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağının vurgulandığı TCMB'nin karar metninde öne çıkanlar şöyle:

"Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu takip edecek"

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"Finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaştı"

Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından atılan Merkez Bankası'nın faiz adımları

Tarih / Faiz oranı

Mayıs: Yüzde 8,50

Haziran: Yüzde 15,00

Temmuz: Yüzde 17,50

Ağustos: Yüzde 25,00

Eylül: Yüzde 30,00

Ekim: Yüzde 35,00

Kasım: Yüzde 40,00

Aralık: Yüzde 42,50

Ocak: Yüzde 45,00

Şubat: Yüzde 45,00

Mart: Yüzde: 50,00

Nisan: Yüzde: 50,00