TCMB Olağan Genel Kurulu, 30 Nisan’da toplanıyor Merkez Bankası'nın 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplantı yaparak olağan toplantının yapılmasına karar vermişti.

Şimdi de Merkez Bankası'nın 2023 yılına ait 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’te Ankara’da düzenleneceği duyuruldu.

Genel Kurul’da bilanço hesabının onaylanmasının yanı sıra Banka Meclisi’nin iki üyeliği için seçim yapılacak.

Pay sahipleri veya temsilcileri toplantıya çevrim içi katılabilecek

TCMB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı davet ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Pay sahipleri, genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecekler.

Toplantının gündemi

Toplantının gündeminde, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması yer alıyor.

Ayrıca Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulu'nun ibraları, Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması bulunuyor.