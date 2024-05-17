TCMB piyasa anketi sonuçlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi geriledi Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,64 seviyesine, dolar/TL tahmini 38,78 liraya geriledi, büyüme beklentisi yüzde 3,3'de sabit kaldı. Anket sonuçlarına göre aylık politika faiz beklentisi ise yüzde 50 olarak belirlendi.

İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi paylaştı.

Beklentiler reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan sonuçlara göre oluşturuldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 43,64

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

Ay sonu faiz beklentisi: Yüzde 50

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentisi: 38,78 TL

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)