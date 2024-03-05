TCMB, raporunda enflasyondaki gıda fiyatlarının artışına vurgu yaptı Dün TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyonuna ilişkin bir değerlendirme yayınlayan TCMB, enflasyonu yükselten nedenlerin gıda ve hizmetler olduğunu açıkladı.

AA

Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 4,53 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 2,21 puan artarak yüzde 67,07 oldu.

Yıllık enflasyon, hizmet sektöründe belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda yükseldi.

Aylık bazda ise gıda ve hizmet grupları, fiyat artışlarıyla öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayınlayarak şubat enflasyonu ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelere vurgu yapıldı

Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirası'nın seyrini takiben akaryakıt kalemi olmuştur. Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiştir.

"Kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam etti"

Merkez Bankası, enflasyon raporunda kira fiyatlarına da dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir. Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir şekilde yükselmiştir.

"Yıllık üretici enflasyonu arttı"

Aylık üretici enflasyonu şubat ayında bir miktar yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu artış kaydetmiştir. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışında kalan gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları artış sergilemiştir.

Kırmızı et fiyatlarında yükseliş devam etti

Aylık enflasyonun yüzde 7,29 gerçekleştiği işlenmiş gıda grubunda ekmek-tahıllarda fiyat artışları kuvvetlenirken, kırmızı et fiyatlarının etkilediği işlenmiş et ürünlerinde yüksek artışlar devam etti.

Çiğ süt referans fiyat ayarlamasına bağlı olarak süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışları da bu dönemde belirgin oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)