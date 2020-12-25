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- TCMB repo ihalelerine devam etti
TCMB repo ihalelerine devam etti
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.
- AA
- 25.12.2020 - 12:25
- Güncelleme : 25.12.2020 - 12:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 148 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,47 seviyesinde gerçekleşti.