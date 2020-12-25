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TCMB repo ihalelerine devam etti

TCMB repo ihalelerine devam etti

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.