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    TCMB repo ihalelerini duyurdu

    Merkez Bankası, sıkı para politikası kapsamında repo ihalesi düzenliyor. Bu kez de ileri tarihte yapılacak iki ihalenin bilgisini kamuoyu ile paylaştı.
    • AA
    • 13.08.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 18:00
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    TCMB repo ihalelerini duyurdu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ağustos ve 20 Ağustos vadeli repo ihaleleri açtı.

    Merkez Bankası, Türk Lirası'nın sıkı para duruşunu sürdürmesi için düzenlediği ihalelere yenilerini eklemeye devam etti.

    TOPLAM 72 MİLYAR LİRALIK REPO İHALESİ YAPILACAK

    TCMB, bugün açtığı 19 Ağustos vadeli 32 milyar lira ve 20 Ağustos vadeli 40 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihaleleri duyurdu.

    TCMB repo ihalelerini duyurdu #1

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