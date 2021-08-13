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TCMB repo ihalelerini duyurdu

TCMB repo ihalelerini duyurdu

Merkez Bankası, sıkı para politikası kapsamında repo ihalesi düzenliyor. Bu kez de ileri tarihte yapılacak iki ihalenin bilgisini kamuoyu ile paylaştı.