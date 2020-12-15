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    TCMB, repo ihalesi yaptı

    TCMB’nin, Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 15.12.2020 - 12:52
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    TCMB, repo ihalesi yaptı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

    İhaleye 113 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB, repo ihalesi yaptı #1

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