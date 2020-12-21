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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdiğini duyurdu.
    • AA
    • 21.12.2020 - 16:08
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası'nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    TEKLİF, 123.8 MİLYAR LİRA

    İhaleye 123 milyar 877 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi #1

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