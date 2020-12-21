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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdiğini duyurdu.