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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdiğini duyurdu.
- AA
- 21.12.2020 - 16:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası'nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
TEKLİF, 123.8 MİLYAR LİRA
İhaleye 123 milyar 877 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.