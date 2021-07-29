TCMB rezervleri 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi

TCMB rezervleri 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi

TCMB her hafta perşembe günü düzenli olarak rezerv bilgilerini paylaşıyor. Bu hafta da altın ve döviz rezervlerinin birlikte artarak toplam rezervlere pozitif yansıdığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası toplam rezervleri yayanlanan verilere göre, 16 Temmuz itibarıyla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 888 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 297 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Buna göre, 16 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 297 milyon dolar artışla 62 milyar 880 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Temmuz'da 62 milyar 583 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 521 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 521 milyon dolar artarak 41 milyar 487 milyon dolardan 42 milyar 8 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 818 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolardan 104 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):