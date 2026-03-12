TCMB rezervleri 197,5 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Mart'a ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerindeki son durum:

TOPLAM REZERVLER 197 MİLYAR DOLAR

Geçen hafta 210,3 milyar dolar olan toplam rezervler 197,5 milyar dolara geriledi.

NET REZERVLER

Aynı dönemde net rezervler ise 91,8 milyar dolardan 78,8 milyar dolara düştü.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervler 6 Mart haftasında 65 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 78,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.