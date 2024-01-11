TCMB rezervleri açıklandı! Rezervler 139,6 milyar dolar oldu Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında bilgi veren haftalık istatistikler paylaşıldı. Merkez Bankası rezervleri 139,6 milyar dolara geriledi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Brüt döviz ve altın rezervlerinin azaldığı belirtildi. Bu da toplam rezervlerde gerileme yaşanmasına neden oldu.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 5 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervler, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)