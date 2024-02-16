TCMB Şubat 2024 piyasa katılımcılar anketi sonuçlandı! Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96 Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon, döviz, politika faizi ve büyüme tahminlerine yönelik düzenlenen anketin sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96, yıl sonu döviz beklentisi ise 40,02 TL oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Piyasa katılımcılarının ankette, TCMB politika faizini basit tuttuğu, enflasyon ve döviz beklentisinde sınırlı artış, büyüme beklentisinde de sınırlı azalış yönünde beklentiye girdiği görüldü.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,96

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

Ay sonu politika faizi beklentisi: Yüzde 45

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi: 40,02 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,00 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi: 41,15 TL

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, bu anket döneminde 41,15 TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı büyüme beklentisi: 3,3

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

2025 yılı büyüme beklentisi: 3,8

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu.