TCMB, şubat ayı finansal hizmetlere güveni açıkladı 2024 yılı Şubat ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 10,4 puan artış kaydederek 151,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) açıklandı.

2024 yılı Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 10,4 puan artış kaydederek 151,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç ayda talepte artış

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Son üç ayda istihdamda artış

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği belirlendi.

Finans ve Sigorta Faaliyetleri değerlendirmesi

2024 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 11,3 ve 18,2 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise bir önceki aya göre 7,2 puanlık azalış yaşandı.