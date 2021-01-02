TCMB yeni bir tebliğ yayınladı

TCMB'nin mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belirlenen bu oran ve tutar, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İLGİLİ FAİZ ORANI YILLIK YÜZDE 18,25 OLDU

TCMB mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 olarak tespit edildi.

İLGİLİ ASGARİ GİDERİM TUTARI 385 TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENDİ

Yayınlanan tebliğe göre, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18,25 olurken, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385 Türk lirası olarak tespit edildi.