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Ekonomi



TCMB yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

TCMB yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak Merkez Bankası yılda dört kez enflasyon raporunu yayınlayarak beklentilerini ortaya konuyor. Yılın ilk raporu da bu kez Ankara yerine İstanbul'da açıklanacak.