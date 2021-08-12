TCMB'den Kore ile ikili para takası açıklaması

Merkez Bankası, resmi internet sitesinden Kore Merkez Bankası ile arasındaki ikili para takası anlaşması hakkında bilgi verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, bugün yürürlüğe giren Türk Lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee tarafından imzalandı.

17.5 MİLYAR TÜRK LİRASI TAKASI OLANAĞI DOĞDU

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 17 milyar 500 milyon Türk Lirası veya 2 trilyon 300 milyar Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacak.

ANLAŞMA 3 YIL GEÇERLİ

Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

"İKİ KURUM ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK"

TCMB yaptığı açıklamada, "Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." dedi.