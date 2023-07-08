TCMB’den makroihtiyati sadeleşmede yeni zorunlu karşılık adımı Bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de yüzde 60’tan 57’ye indirildi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), trafından 22 Haziran 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmişti.

Makroihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde Merkez Bankası'nın ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları Türk Lirası payı oranı yüzde 60’tan yüzde 57’ye düşürüldü.

İlave dört hafta süre

Ayrıca, Türk lirası payı yüzde 57’nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave dört hafta süre tanınacak.

İlave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran yüzde 57 oldu

TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran’da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi.

Kıymetli maden depo hesaplarının zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave

Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk Lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından (Türk Lirası payı) düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave ediliyor.