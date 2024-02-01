TCMB'den 'parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam' kararı Merkez Bankası, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın piyasaları yapıcı yeni bir karar daha alarak, duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 25 Ocak'ta bir toplantı yaparak politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarttığını açıklamıştı.

Toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlık etmişti.

Merkez Bankası, bugün ise küresel ekonomi, enflasyon gelişmeleri, talep ve üretim, maliyet koşulları, hizmet enflasyonunda katılılık, parasal ve finansal koşullar ve para politikasıyla ilgili toplantı özetini yayınladı.

"Türk Lirası ticari kredilerinin akışı tesis edildi"

Merkez Bankası, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edileceğine dair kararını şu ifadelerle aktardı:

Haziran ayından itibaren sadeleşme süreci kapsamında bankacılık sisteminin sağlıklı işleyişini de temin etmek amacıyla alınan önlemlerle, öncelikle Türk Lirası ticari kredilerinin akışı tesis edilmiştir. Haziran ayında sektör genelinde yüzde 0,34 artış kaydeden Türk Lirası ticari krediler takip eden 5 aylık dönemde ortalama aylık yüzde 2,35 arttıktan sonra aralık ayında yüzde 2,43 oranında büyümüştür. Bu süreçte artış eğilimi sergileyen Türk lirası cinsi mevduat faiz oranları ise aralık ayı sonunda yüzde 47,1 düzeyinde gerçekleşirken 19 Ocak haftasında yüzde 45,9 olmuştur.

"Makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam"

Sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)