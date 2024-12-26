TCMB'nin 2024'teki faiz adımları

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024'te bugüne kadar ayda bir kez olmak üzere 11 kez toplandı. Bugün gerçekleşecek toplantı ile bu sayı 12'ye çıkacak.

Ancak önümüzdeki yıl kurum, faizi yılda 8 kez açıklayacak.

Peki yıl içinde TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kararları ne oldu?

2024 FAİZ KARARLARI

25 Ocak 2024

Faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45’e yükseltildi.

22 Şubat 2024

Faiz oranı yüzde 45 düzeyinde sabit tutuldu.

21 Mart 2024



Faiz oranı yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

25 Nisan 2024

Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

23 Mayıs 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

27 Haziran 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu

23 Temmuz 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

20 Ağustos 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

19 Eylül 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

17 Ekim 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.

21 Kasım 2024



Faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu.



