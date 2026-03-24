TCMB'nin 8 tahvil için doğrudan alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sekiz tahvil için doğrudan alım ihaleleri başlattığını duyurdu.

TCMB, 10 Mart’tan bu yana ilk kez lira cinsi tahviller için doğrudan alım ihaleleri düzenliyor.

Merkez Bankası tarafından açılan sekiz devlet tahvili için planlanan toplam tutar 4 milyar lira (90,2 milyon dolar) olarak belirlendi.

TÜRK TAHVİLLERİNİN GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Mart ayında Türk tahvillerinin getirileri keskin bir şekilde yükseldi. 2 yıllık tahvil getirisi şubat sonundaki yüzde 36,40 seviyesinden yüzde 42,42’ye çıktı.