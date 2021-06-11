TCMB'nin anketi artık 'piyasa katılımcıları anketi' olarak anılacak

TCMB'nin düzenli aralıklarla yayınladığı "Beklenti Anketi"nin adı yanlış anlamalara neden olduğu için daha kapsayıcı anlama kavuşturularak "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Beklenti Anketi"nin adının, TCMB'nin "kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın" önüne geçilmesi amacıyla "Piyasa Katılımcıları Anketi" olarak değiştirildiğini açıkladı.

ANKETİ FİNANSAL VE REEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR YANITLIYOR

TCMB'den yapılan açıklamada, "Piyasa Katılımcıları Anketi, finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa ve uzun vadeli beklenti/tahminlerini içermektedir." denildi.

YÖNTEMİ VE YAYIN TARİHİ AYNI

Açıklamaya göre, Piyasa Katılımcıları Anketi’nin metodolojisi ve yayın tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"ANKETİN SONUCU KURUMUN KENDİ ÖNGÖRÜSÜ DEĞİL"

Açıklamada, "Bu çerçevede Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarının TCMB’nin kendi tahmin ve beklentilerini yansıtmamakta olduğu, bu anketin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin tahminlerinden derlendiği bir kez daha hatırlatılmaktadır." denildi.