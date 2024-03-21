TCMB'nin Mart 2024 politika faizi belli oldu! Faiz yüzde 45’ten yüzde 50'ye yükseltildi Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda, bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizi kararı açıklandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), yaptığı toplantının sonucunda mart ayına ait politika faizi oranına karar verdi.

Para Politikası Kurulu, bir önceki şubat toplantısında, politika faizini yüzde 45'te sabit bırakmıştı.

Mart ayında da politika faizini enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılması yönünde karar vererek, yüzde 45’ten 500 baz puan artarak yüzde 50 düzeyine yükseltildi.

Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.

"Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Kurul, kararında, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğini açıkladı.

Faizin sabit bırakılması bekleniyordu

Mart ayının faiz kararıyla ilgili olarak yapılan tüm anketlerde ve yabancı ekonomistlerin yorumuna göre politika faizinin sabit bırakılması beklentisi taşınıyordu.

TCMB'nin karar metninde öne çıkanlar şöyle:

Kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağını açıklayan Kurul kararları şöyle oldu:

"Şubat ayı enflasyonu yüksek geldi"

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

"Faizi artırma kararında, politika faizini enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı"

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

“Parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek”

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Enflasyonda yüzde 5 hedefi

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından atılan TCMB faiz adımları

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, enflasyonu düşürmek için faiz artırımı politikası yürütüldü. Buna göre de TCMB politika faizini haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylülde 500 baz puan, ekimde 500 baz puan, kasımda 250 baz puan, aralıkta 500 baz puan, ocakta 250 baz puan ve martta 500 baz puan olmak üzere son 10 ayda toplam 4 bin 150 baz puan artırdı.