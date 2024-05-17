TCMB'nin mayısta politika faizini yüzde 50'de sabit tutması bekleniyor Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın politika faizi açıklanacak. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı bu kez aynı beklentide birleşti.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, 23 Mayıs Perşembe günü saat 1400'te açıklanacak.

Veri açıklanmadan önce ekonomistlerin tahminleri anketlere yansıdı.

TCMB'nin, beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına mart ayında yaptığı sürpriz sıkılaştırma ardından enflasyonun zirve yapacağı mayıs ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

16 ekonomistin tamamının beklentisi aynı

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı, politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından bu yana sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB, politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4,150 baz puan yükseltti.

TCMB, yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Geçen hafta yaptığı enflasyon raporu sunumunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan, ilk dört ay enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesinin de etkisiyle TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e yükselttiğini söyledi.

Enflasyonda zirve

Enflasyonda zirveyi Mayıs'ta yüzde 75-76 seviyesinde görüleceğini belirten Karahan, aynı zamanda yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını, ve enflasyonda belirgin düşüş olacağına dikkat çekti.

Bugün yayınlanan TCMB mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre sene sonunda enflasyonun yüzde 43,64'e gerilemesi bekleniyor.

İlk faiz düşüşü beklentisi 2025'in ilk ayında bekleniyor

Reuters anketinde yer alan soruya cevap veren 10 ekonomistten altısı, ilk faiz indiriminin gelecek yılın birinci çeyreğinde yapılmasını beklediklerini belirtti.

İki ekonomist ekim ayında faiz indirimi beklerken birer ekonomist ilk faiz indirimi için kasım ve aralık aylarını işaret etti.

Yıl sonunda politika faizi beklentisi: Yüzde 47,5

Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 47,5 seviyesinde bekleniyor.

Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı yüzde 45 seviyesindeydi.