Tek konutu olanlar değerli konut vergisinden muaf

Geçen yıl gündeme gelen ve ertelenen değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi. Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacak.

Değerli konut vergisi ile ilgili daha önce verilen kararlar, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve değer belirleme kriterlerinin tartışmaya açılması sonucu, daha sağlıklı bir uygulama için ertelenmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de geçerli olacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARDAN DEĞERİ

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değerinin oranları şöyle belirlendi:

5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar; 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3; 10 milyon liraya kadar olanlar; 7 milyon 500 bin lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 ve 10 milyon liradan fazla olanlar; 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.

ESASLAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

TAŞINMAZ DEĞERİNİN ALT VE ÜST SINIRI HER YIL TEKRAR HESAPLANACAK

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.

Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecekler. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine verecekler.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAF OLACAK YAPILAR

Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine ait mesken nitelikli taşınmazlar, Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf olacak.