Hatay’ın İskenderun Körfezi'nde faaliyet gösteren Atakaş Limanı'nda, dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip Hamingway gemisine 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak rekor kırıldı.

Hatay’ın İskenderun Körfezi'ndeki Atakaş Limanı Genel Müdürü Vedat Ohri, "Pandemi döneminde Türkiye hiç durmadı, ihracatımız hiç durmadı." dedi.

Türkiye rekoru kırılması, Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Rekor ile ilgili limanın genel müdürü Vedat Ohri açıklamalarda bulundu.

ATAKAŞ LİMANI’NA AĞIR TONAJLI GEMİLER YANAŞABİLİYOR

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki yıl önce faaliyetine başlayan ağır tonajlı gemilerin yanaşabilme derinliğine sahip Atakaş Limanı, yüksek yükleme kapasitesiyle hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katma değer kazandırma hedefinde önemli bir başarının elde edildiğini belirten Vedat Ohri şöyle konuştu:

Tek seferde tek bir gemiye ihracat yüklemesi rekoru İskenderun'da kırıldı VİDEO

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TEK SEFERDE TEK BİR GEMİYE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT YÜKLEMESİ REKORU

"Geçtiğimiz günlerde 202 bin tonluk tek seferde tek bir gemiye gerçekleştirilen ihracat yüklemesinin bir Türkiye rekoru olduğunu biliyoruz, bu nedenle heyecanlıyız mutluyuz. Liman olarak daha önce de 170-176 bin tonluk yüklemeler yapmıştık."

"İHRACAT HİÇ DURMADI"

Pandemi sürecine rağmen Türkiye'nin ihracat noktasında hiç durmadığını ifade eden Vedat Ohri, “Dünyadaki tüm daralmalara ve belirsizliklere rağmen Türkiye hiç durmadı. İhracatçımızın fedakarca çalışmaya devam ettiğini bununla beraber bütün limanlarımızın bu sevkiyatlara cevap verebilmek için çaba gösterdiğini biliyoruz. Türkiye'nin ihracat ve ithalatının yüzde 90'ı neredeyse limanlar üzerinden gerçekleşiyor. Buradaki herhangi bir kesintinin zincirleme olarak nasıl bir etki oluşturabileceğini tahmin etmek mümkün. Hiç durmadık ve hep bu zincire katkıda bulunmayı sürdürdük." dedi.