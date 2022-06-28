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    Tekirdağ’da kiraz hasadı devam ediyor

    Tadı ve büyüklüğü ile bilinen ve "Tekirdağ kirazı" adı ile ünlenen kirazda hasat devam ediyor.
    • 28.06.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:44
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    Tekirdağ’da kiraz hasadı devam ediyor

    Yaz mevsiminin en özlenen meyvesi kiraz için Tekirdağ'ın bereketli bahçelerindeki mesai sürüyor.

    Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’ndeki üreticiler, bugünlerde tatlı bir telaş içerisinde.

    Yetişmesi kolay diye üretici kiraza yöneldi

    Hem lezzeti hem de yetiştirme sürecinin kolaylığı sebebiyle Tekirdağlı çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin başında gelen kiraz, vatandaşların yaz aylarında yoğun talep gösterdiği meyveler arasında yer alıyor.

    Kiraz, zincir marketlere de gidiyor

    Kirazlı Mahalle Muhtarlığı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları ile zincir marketlerin de raflarına ulaşan Tekirdağ kirazı, üreticinin yüzünü güldürüyor.

    "Kirazda verim, kalite ve satış fiyatı iyi"

    Şarköy ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticileri ziyaret ettikten sonra, "Kirazlı Mahallemizdeki üreticilerimizin hasadına katıldık. Bu sene kirazda verim, kalite ve satış fiyatının iyi olduğunu görüyoruz. Kirazlı Muhtarlığı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çalışmaları ile büyük market zincirleri ve ihracat firmalarına yapılan anlaşmalar sonucu çiftçilerimizin ürünlerini daha güzel şartlarda pazarlama imkanı bulduklarını ve satış konusunda hiç zorlanmadıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum." dedi.

    Tekirdağ’da kiraz hasadı devam ediyor #1

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