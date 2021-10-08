Tekirdağ'dan Tunceli’ye Türkiye’nin alternatif turizm haritası

Türkiye’nin turizmi, koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlama döneminde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Normalleşme döneminde de farkını ortaya koyarak artışa geçti.

Aslı Didari / asli.didari@ensonhaber.com

Gezi ve seyahat konuları her zaman ilgimi çekmiştir. Kimin çekmez ki. Üstelik konu Türkiye’de geçiyorsa, insana farklı bir heyecan verir. Çünkü ülkemizin her köşesinin aynı bir dokusu ve bambaşka çekicilikte hikayeleri var. Bu kez topraklarımızda ve hatta sularımızda yeni başlayan bir hikayeyi size aktarmak istedim. Ülkemizin doğal yapısına, rüzgarlı tepelerine, kıyılarına ve taşkın nehirlerine çok yakışan spor ve turizm hareketlerini harmanlayan alternatif turizmi sizin için anlattım. Tabii burada yazanların dışında alternatif turizmle ilgili çok daha fazla noktalar var biliyorum. Onu da sonraki devam haberlerine bırakıyorum.

ÜLKEMİZE GELENLER İÇİN GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER ÖN PLANDA

Turizm geliri 2021 yılı Nisan-Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden kaynaklandı. Yabancılar da daha çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ülkemizi ziyaret etti.

12 AY KESİNTİSİZ VE TÜM YURDA YAYILAN TURİZM HEDEFİ

Türkiye’nin 2021’deki turizm hedefi, yılın her ayı turizm faaliyetlerine açık olmak ve turistlere cazibe merkezleri oluşturarak kıyı bölgelerinin dışında ağırlayarak tüm yurda yaymak olarak belirlendi.

Tarih, doğa ve deniz turizmi bugüne kadar alışkın olduğumuz turizm çeşitlerinden. Ancak ülkemizin gelişen, gittikçe yayılan ve hem yurt içinden hem de yurt dışından talep gören alternatif turizm de giderek artıyor.

ALTERNATİF TURİZM TÜRKİYE’NİN YÜKSELEN TRENDİ OLDU

Dalıştan sörfe, offroad’dan kitesurf’a kadar meraklılarına, spor tutkunlarına ve doğa severlere hitap eden bu alternatif turizm çeşidi, her köşesi bir parkur olan Türkiye’nin tabiatına ve dinamizmine çok yakıştı.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KADAR YOK YOK

Ülkemizin her köşesinde dağcılık, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, kampçılık, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, yön bulma, kitesurf, skydive, motokross, offroad olarak bilinen ve 4x4 arazi araçları, trekking ve rafting yapılıyor.

Şimdi ülkemizin hangi köşesinde ne tür alternatif turizm çeşitleri var gelin birlikte bir göz atalım:

ERZİNCAN EKOTURİZM CENNETİ OLDU

Anadolu topraklarında sahip olduğu jeolojik konum ve dört mevsimin yaşanabilir oluşu Erzincan'ı, ekotruzim alanında öne çıkartı. Erzincan; akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle tabiatta doğal kaynaklarla yaşamayı sürdürebilen, kendi kendine yeten bir coğrafyaya sahip.

Ağbaba, Coşan, Munzur, Ardıçlı Gölü, Yedigöller, Aygır Gölü, Ekşisu mevkii, Esence Dağı, Ergan Dağı, Yedigöller, Refahiye Dumanlı Ormanları ve Bayırbağ Değirmenönü Mevkileri gibi ekoturizm bölgesinde yaşayan yerel halka; pansiyonculuk, servis ve kalite, işletme yönetimi ve hediyelik eşya üretimi gibi konularda eğitimlerin artırılması planlanıyor.

ERZİNCAN'DA BAŞKA OLUR YAMAÇ PARAŞÜTÜ

Erzincan ilinde düzenlenen dünya yamaç paraşütü şampiyonasına 41 ülkeden 125 sporcu katıldı. Keşiş ve Munzur Dağları, bu sporun yapılabilmesine olanak veren iki bölge. Ayrıca Erzincan, Türk Hava Kurumu’nun paraşüt eğitimi verdiği önemli merkezlerden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu, yaz temel eğitim kurslarından birini Kemaliye’de yaptı.

TUNCELİ, DÜNYA RAFTİNG ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye'nin doğu illerinden Tunceli, Munzur Çayı'nda düzenlenen çok prestijli bir yarışma olan Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği ediyor. Bölge tanıtımına ve turizmine katkı sağlayan etkinlik, ilin gençlerini spora özendirmek görevini de üstleniyor.

TUNCELİ ARTIK TERÖRLE DEĞİL TURİZMLE ANILIYOR

20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakemin kente geldiği Tunceli, artık terörle değil alternatif turizmle anılıyor. Yarışmaya; Brezilya'dan Çin'e, Kostarika'dan İtalya'ya, Hindistan'dan Fransa'ya kadar birçok ülke katılıyor.

KITESURF DENİNCE AKLA FETHİYE GELİYOR

"Kitesurf nerede yapılır?" sorusu sorulunca ise akla gelen ilk yer Fethiye bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kitesurf dahil birçok su sporuna da ev sahipliği yapan Fethiye’nin, özellikle de Çalış bölgesinin Kitesurf için tercih edilmesinin en önemli sebebi; yeterli derecede dalgalı ve rüzgarlı olması. Ayrıca sıcak havası ile sörf elbisesi giymeye gerek kalmadan rüzgara karşı özgürce bu sporun tadına varılabilir.

GÖKÇEADA'DA KITESURF BİR BAŞKA GÜZEL

Gökçeada'da sörf yaparak stres atmak da çok güzel. Ancak güvenlik önlemleri tam olarak alınmadan ve belirli bir yeterliliğe sahip olmadan yapılmamalı.

Kitesurf ya da diğer bir deyişle Kiteboard, dünyanın en hızla yayılan belki de en popüler sporu. Kitesurf ile yer çekimine meydan okuyup çok yükseklere sıçrayabilir ve rüzgarın hızına karşı gelerek denizin üstünde kayabilirsiniz.

(Kaçkarlar)

DOĞU KARADENİZ'İN EŞSİZ DOĞASINDA TREKKİNG

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon’dan oluşan Doğu Karadeniz'in doğa ve kültür varlıkları dışında arazisinin sunduğu alternatif turizm faaliyetleri de var.

(Rize)

KARADENİZ’İN YAYLALARI İSVİÇRE’NİN ALPLER’İNİ ARATMIYOR

Sonbaharın gelmesiyle sahiller boşalmaya başladı. Ülkemiz sahip olduğu güzelliklerle dört mevsim tatil imkânı sunuyor. Özellikle Karadeniz, iklimi ve doğası nedeniyle talep gören bir bölge. Şimdilerde sıcaktan bunalan Orta Doğulu misafirler için cazibe bölgesi olarak öne çıkıyor. İsviçre’nin Alpler’i gibi Karadeniz'in de yaylaları var.

TEKİRDAĞ UÇMAKDERE’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEYECANI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin tercih ettiği önemli bir destinasyon haline geldi. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler, Uçmakdere’den kendilerini eğitmenler eşliğinde kıyıya süzülerek bırakıyor. Uçuşun ardından sahile inenler, organizasyonu yapan kurumun araçları ile tekrar ilk çıkış noktasına getiriliyor. Bu hareketlilik Tekirdağ’da turizmi, sezonun kalıplarının dışına çıkmasını sağlıyor.

TÜRKİYE’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Türkiye'de yamaç paraşütünün adresleri; Muğla Fethiye, Erzincan Munzur Dağları ve Ergan, Kayseri Ali Dağı, Adıyaman Nemrut Dağı, Antalya Kaş, Eskişehir İnönü C Tepesi, İzmir Bozdağ, Denizli Pamukkale Dinamit Tepesi, Tekirdağ Uçmakdere.

Fethiye: Yamaç paraşütü yaparken dünyadaki en güzel plajlardan biri olan Ölüdeniz Plajı’nın masmavi manzarasına yukarıdan bakıyorsunuz. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Babadağ’a tırmanıp sertifikalı pilotlar eşliğinde kendini havaya bırakıyorsunuz. Uçuş yaklaşık yarım saat kadar sürüyor ve uçuşun sonunda Belcekız Plajı’na iniş yapılıyor.

TÜRKİYE’DE RAFTİNG DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Rafting noktaları da Artvin, Çoruh Nehri’nde, Tunceli’nin, Munzur Çayı'nda, Rize Fırtına Vadisi’nde, Muğla Dalaman Çayı’nda, Kayseri Zamantı Irmağı’nda, Denizli Bekili Deresi’nde, Rize İkizdere Nehri’nde, Artvin Barhal Çayı’nda.

Özellikle Fırtına Deresi ile özdeşleşmiş rafting, Türkiye’de yapılabilecek en eğlenceli aktiveler arasında yer alıyor. Türkiye’de rafting yapılabilecek birçok yer var. Dünyadaki nehirler arasında debisi en yüksek olanlardan biri olan Çoruh Nehri, ülkemizin en güzel rafting noktalarından biri.

Ülkemizin bir diğer popüler rafting noktası ise Antalya Manavgat’ta bulunan Köprülü Kanyon. Toros Dağları’ndan inen suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri, özellikle Antalya’ya gelen turistlerin her yaz rafting adrenalinini yaşamak için tercih ettiği nokta. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki rafting parkuru, Selge Antik Kenti’nden 11 kilometre aşağıda.

(Artvin)

TÜRKİYE’DE DAĞCILIK DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Türkiye'nin dağcılık tutkunları Erzurum Uzundere’de, Antalya Geyikbayırı’nda, Niğde Aladağlar’a, İzmir Kaynaklar’da, Bursa Narlıdere’de, Rize Kaçkarlar’da, Kocaeli Ballıkayalar Kanyonu’nda, Muğla Bafa Gölü’nde toplanıyor.

TÜRKİYE’DE RÜZGAN SÖRFÜ DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Rüzgar sörfü denilince akla Alaçatı, Alaçatı denilince de akla rüzgar sörfü geliyor. Alaçatı, sadece Türkiye’de değil, dünyada da rüzgar sörfü için en iyi yerlerden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 700 metre boyunca derinleşmeyen su ve dibindeki kumlar sayesinde rüzgar sörfü eğitimi için elverişli. Bu yüzden burada birçok sörf okulu bulunuyor.

Alaçatı dışında Datça, Bodrum Bitez, Saroz Körfezi, İstanbul Gümüşdere Plajı ve Büyükçekmece Gölü’nde de rüzgar sörfü yapılabiliyor.

TÜRKİYE’DE KITESURF DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Gökova’nın popüler aktivitesi kitesurf, paraşüt ile yapılan rüzgar sörfü olarak tanımlanıyor. Muğla’da bulunan Gökova bölgesi, kitesurf tutkunlarının en sevdiği adres. Gökova’da Azmak Çayı’nın tam denizle buluştuğu nokta Körfez'de akım oluşturuyor. Bu akımlarla da kitesurf için gereken termik rüzgar ortaya çıkıyor. Sezon mayısın sonundan başlayıp ekim sonuna kadar devam ediyor.

Alaçatı, Datça, Gökçeada, Kilyos, Sarıgerme, Gelibolu ve Bodrum’da da kitesurf yapabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE SKYDIVE DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Skydive, bir hava aracından serbest düşüş yapıp gereken yüksekliğe gelince paraşüt açılan bir spor. Türkiye’de skydive yapmak için en güzel nokta Efes Antik Kenti. Efes Antik Kenti’nin harika manzarasını yukarıdan görmek gerçekten unutulmaz bir deneyim olmalı.

Efes Antik Kenti dışında skydive için Fethiye, İstanbul, Eskişehir ve Antalya’da tercih edilebilir.

TÜRKİYE’DE DAĞ TIRMANIŞI DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Dünyanın dört bir yanından profesyonel dağcılar ülkemizin zirvelerine tırmanmak için geliyor. 5 bin 137 metre yükseklikte Ağrı Dağı’nın zirvesine çıkmak deneyimli ekiplerle birlikte mümkün.

Genelde dağ tırmanışı en güzel Kaçkar Dağları’nda yapılıyor. Süphan Dağı, Antalya Geyiklibayırı, İzmir, Kaynaklar Tırmanış Bahçesi, Kocaeli Ballıkayalar Kanyonu ve Kaz Dağları’nda da dağ tırmanışı yapılabiliyor.

TÜRKİYE’DE DALIŞ DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Su altı zenginliğiyle de ön plana çıkan Türkiye’de dalış yapabileceğiniz birçok harika nokta bulunuyor. Özellikle Antalya’nın Kaş ve Kalkan beldelerinde dalış yapmanın keyfi bir başka. Zengin bir su altı çeşitliliğine sahip olan Kaş’ta en popüler dalış noktası, su altında gemi ve uçak batıklarının olduğu Flying Fish noktası.

Kalkan’da da akıntı ve sert rüzgar hakim. Yine profesyonellere uygun bir dalış noktası ama buradaki Mavi Mağara, Frank Duvarı, Fırnaz Koyu, Dolphine Reef en gözde dalış yerleri arasında.

Bodrum Büyük Resif, Fethiye Afkule, Ayvalık Deli Mehmet, Çanakkale Bebek ve Minnoş Kayalıkları, Gökova Kocadağ, Datça Hisarönü ve İstanbul Sivriada da dalış yapabileceğiniz diğer yerler arasında.

TÜRKİYE’DE JET BOAT DENİNCE AKLA GELEN NOKTALAR:

Ülkemizde Düden Çayı’nda yapılan jet boat, adrenalin dolu bir aktivite. Güçlü motorlara sahip olan jet boat adı verilen botlar saatte 80 kilometrelik hızla gidiyor. Jet boat’u kullanan uzman bir sporcu, o hızda giderken ani manevralar, anlık frenler ve 360 derecelik anlık dönüşler yapıyor.

Antalya’da bulunan Düden Çayı, jet boat yapmak için güzel nokta.

(Babadağ)

(Gökçeada'da sörf)