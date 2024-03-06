Teknoloji hisseleri yatırımcısına kazandırdı! Yatırımcı sayısı arttı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu fonlar yatırımcısına yüksek kazanç getirdi.

AA

Şubat sonunda kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının, genel olarak son 1 yılda yüzde 111,42 artarak 8 milyon 172 bir 410 kişi olduğu açıklandı.

Teknoloji hisselerinin, yatırımcı sayısının artmasında önemli bir rolü var.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor tazelemeye devam ederken, teknoloji endeksinin de tarihi zirveyi test etmesiyle yılın ilk iki ayında teknoloji fonlarında sert yükselişler görüldü.

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu fonlar, yıl başından bu yana gösterdiği performansla yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

Yılın ilk iki ayında teknoloji fonlarında sert yükselişler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor tazelemeye devam ederken, teknoloji endeksinin de BIST 100 endeksi eşliğinde tarihi zirveyi test etmesiyle yılın ilk iki ayında teknoloji fonlarında sert yükselişler görüldü.

Küresel piyasalarda faiz belirsizliği etkin oluyor

Dünya genelinde merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesine karşın borsalarda tarihi zirveler test ediliyor.

Özellikle New York Borsası'nda endekslerde teknoloji hisselerinin performansı dikkati çekerken, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıklaması da dünya genelinde pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia öncülüğünde gelecek dönemlerde de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı

Söz konusu gelişmelerle 9.450,48 puanla tarihi zirveyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yıl sonundan bu yana yüzde 22 civarında getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı.

Teknoloji endeksinin zirvesi: 17.031,65 puanda

Yıl başından bu yana yüzde 70'e yakın değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 puanla tarihi zirveyi gördü. Analistler, küresel piyasalarda TL varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporları devam ediyor

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk Lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı.

Borçlanma faizleri düştü

Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi de borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırdı, yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı.

HSBC'den TL yorumu

HSBC de para politikasının önemli bir derecede geleneksel tarafa yaklaşmasıyla "carry trade" dinamiklerinin Türk Lirası (TL) için destekleyici hale geldiğini belirtti.

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu fonların yıl başına göre performansına bakıldığında en fazla yükseliş yüzde 84,2 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu'nda (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ise yatırımcısına yüzde 80,7 kazandırdı.

Bu fonları, yüzde 72,3 ile Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), yüzde 50,9 ile Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)