Teknopark model Balkanlar'a 'ihraç' ediliyor

Trakya Üniversitesi, teknopark modelini Balkanlar'a ihraç ederek ülkenin ihracat kalemlerine bir yenisini daha ekledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark modelini Balkanlar'a ihraç ettiklerinin bilgisini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz ile beraberindeki heyet, Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ziyaret etti.

TRAKYA TEKNOPARK MODELİ KOSOVA'YA TAŞINIYOR

Rektör Yardımcısı Türkyılmaz, Trakya Teknopark modelinin Kosova'ya taşınması için çalışmalara başlandığını belirtti.

"Teknopark modelimizi Kosova ile Balkanlar'a taşıyacak olmak bizleri gururlandırıyor. Teknolojiden tekstile, otomotivden ağır sanayi ürünlerine kadar ülkemizin marka değeri yüksek ürünleri tüm dünyaya ihraç ediliyor. Trakya Üniversitesi olarak biz de teknopark modelimizi Balkanlar'a ihraç ederek ülkemizin ihracat kalemlerine bir yenisini daha ekliyoruz.”

Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Kreshnik Thaqi de eğitimden sağlığa, kültürden bilime kadar birçok alanda Kosova'ya destek veren Trakya Üniversitesine teşekkür etti.