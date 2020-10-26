Telefondaki banka dolandırıcıları, olay başına 46 dolar zarar veriyor

Yapılan araştırmalara göre banka dolandırıcıları ağırlıklı olarak telefonu tercih etti. Dolandırıcıların teknik donanımları ve ikna yöntemleri çok gelişmiş. Aramalara karşı çok dikkatli olunmalı.

Araştırma firması Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, META bölgesini (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi) kapsayan ankete katılanların yüzde 50'si 2020'nin ilk yarısında en az bir kez bankacılık dolandırıcılığıyla karşı karşıya kaldı.

DOLADIRICILAR DAHA ÇOK TELEFON YÖNTEMİNİ KULLANIYOR

Vakaların yüzde 72'den fazlasında dolandırıcılık telefon aracılığıyla gerçekleşirken, aramalar daha çok 11.00-18.00 saatlerin arasında yapıldı.

ORTALAMA ZARAR, OLAY BAŞINA 46 DOLARA ULAŞTI

Kaspersky tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, banka dolandırıcılarının neden olduğu ortalama hasar olay başına 46 dolar oldu.

DOLANDIRICILAR TEKNİK AÇIDAN ÇOK DONANIMLI

Dolandırıcılar bu tür aramalar için ciddi hazırlık yapıyor ve sosyal mühendislik tekniklerini aktif olarak kullanıyor. Vakaların yüzde 46'sında aradıkları kişinin doğru adını ve soyadını belirten dolandırıcılar, yüzde 24'ünde banka kartı bilgilerini bile biliyorlar.

SMS KODUNU VEYA KART VERİLERİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öne sürülen en yaygın bahaneler; veri doğrulama talebi, banka kartı bloke bilgisi ve kredi teklifi olarak sıralandı. Dolandırıcılar, vakaların yüzde 36'sında SMS kodunu veya kart verilerini almaya çalışırken, her 5 vakadan birini de güvenli olduğu iddia edilen bir hesaba para aktarmak için ikna etmeye çalıştı.

BANKACILIK DOLANDIRICILARDAN KORUNMAYA YARDIMCI İPUÇLARI

Açıklamada, bankacılık dolandırıcılardan korunmaya ilişkin, "Banka çalışanı olduğunu iddia eden kişilerin aramalarına karşı dikkatli olunması, SMS'lerle veya mesajlaşma programlarıyla gelen şüpheli bağlantılara tıklanmaması, SMS veya anlık bildirimlerle gelen CVV ve diğer kodları asla kimseye söylenmemesi, şüphelenme durumunda derhal telefonu kapatıp kartın arkasındaki numaradan bankayla iletişime geçilmesi ve telefonda siber güvenlik yazılım kullanılması" tavsiyelerine yer verildi.

"TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHESİNDE YAPILACAK EN İYİ ŞEY, SOHBETİ SONLANDIRIP, BANKANIN RESMİ NUMARASINI ARAMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Amin Hasbini, şunları kaydetti:

"Finansal dolandırıcılık büyümeye devam ediyor. Özellikle 2020'nin ilk yarısında META bölgesinde finansal kötü amaçlı yazılımlarda yüzde 55 artış gördük. Ancak ne yazık ki birçok kişi hala basit dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl işlediğini, suçluları nasıl tanıyacağını ve para kaybedeceğini bilmiyor. Telefon dolandırıcılığı şüphesinde yapılacak en iyi şey, sohbeti sonlandırıp bankanın resmi numarasını aramaktır."