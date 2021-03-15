Telegraph: Türkiye, İngiliz tatilcileri kabul eden ilk ülke olmayı planlıyor

İngiliz basını, turizmde yeni sezona hazırlanan Türkiye'nin İngiltere'den gelecek turistlere açık olacağını belirtti.

Turizmde yeni sezon yaklaşırken, İngiliz basını Türkiye'yi mercek altına almaya devam ediyor.

Telegraph gazetesi, Türkiye'nin aşı sertifikası veya negatif koronavirüs testine gerek duymadan İngilizlerin yaz tatillerine izin veren ilk ülke olmaya hazırlandığını yazdı.

"TÜRKİYE, TATİLDE İNGİLİZ TURİSTLERE AÇIK OLACAK"

Haberde, "Türk hükümeti, İngilizlerin büyük çoğunluğunun yaza kadar aşılanacağından emin, İngiltere'den tatilcilerin negatif PCR testi yaptırma zorunluluğunu kaldırmayı umuyor." denildi.

Bu gelişmenin, Londra yönetiminin 17 Mayıs'ta zorunlu olmayan seyahat yasağını kaldırmasının ardından Türkiye'nin tatil için İngiliz turistlere açık olacağı anlamına geldiği kaydedildi.

Yunanistan ve diğer güney Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'nin, yurt dışından gelecek turistlerden aşı pasaportlarını göstermelerini istemeyeceği, ancak önümüzdeki ay İngilizler için ülkeye girişte test şartını gözden geçireceği aktarıldı.

"ERDOĞAN İLE JOHNSON PLANI GÖRÜŞTÜ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Ülkeye girişte yabancı turistlerden aşı pasaportu talep etmeyeceğiz. 15 Nisan'dan sonra vaka sayısına tekrar bakacağız, durumu yeniden değerlendireceğiz ve ardından ülkeye giriş yapan İngiliz vatandaşlarından negatif PCR testi sonuçları talep etmeye devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. İngiliz ziyaretçilerden böyle bir gereksinim olmayacağını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, söz konusu plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından masaya yatırıldı.

"TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ PERSONEL AŞILANACAK"

Haberde ayrıca, Türkiye'nin oteller, restoranlar ve turistik mekanlar da dahil olmak üzere turizm sektöründe çalışan personelin aşılanmasına öncelik vererek turistlere güvenli tatil sunmak istediğine dikkat çekildi.

30'dan fazla odası olan oteller ve diğer konaklama yerlerinin de koronavirüs salgınına karşı güvenliğinden emin olmak için zorunlu standartları karşılaması gerektiği, şimdiye kadar 8 binden fazla tesisin sertifika aldığı bilgisi paylaşıldı.

"Koronavirüsten önce İstanbul ve Bodrum, Dalaman ve İzmir sahil beldeleri de dahil olmak üzere her yıl 2.5 milyon İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret ediyordu." denildi.