Telegraph: Türkiye, İngilizlerin bu yaz gitmek istediği destinasyonlardan biri

Telegraph: Türkiye, İngilizlerin bu yaz gitmek istediği destinasyonlardan biri

İngiliz basını, yeni sezon öncesinde İngiltere'deki turistler için Türkiye'de tatil rehberi hazırladı.

Yaz sezonu yaklaşırken, yabancı turistler şimdiden gidebilecekleri tatil noktalarına göz atmaya başladı.

İngiliz basını, koronavirüs salgını döneminde geçen yıl uyguladığı Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde otellerdeki vaka riskini en aza indiren ve konuklarına güvenli tatil sunan Türkiye'yi mercek altına aldı.

"İNGİLİZ TURİSTLER TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYOR"

İngiltere'de tüm koronavirüs tedbirlerinin 21 Haziran'dan itibaren kaldırılması hedefleniyor. Türk turizmciler de bu gelişmeler ışığında tatilcilere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerini 12 Nisan'a kadar duyurmayı amaçlıyor.

Telegraph gazetesi, "Türkiye, İngilizlerin bu yaz gidebileceklerini umdukları birçok destinasyondan biri" bilgisini paylaştı.

İngiliz tur operatörlerinin Türkiye'de tatil için çok sayıda rezervasyon aldığı, Muğla ve Antalya gibi güney sahillerine büyük ilginin olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE İÇİN SORULAR VE CEVAPLAR

Geçen yıl 20 Aralık'tan bu yana İngiltere'den Türkiye'ye tüm ticari uçuşların virüs nedeniyle durdurulduğu, kararın kaldırılması için kesin bir tarihin henüz bulunmadığı belirtilerek, Türkiye'de kademeli gevşemenin başladığı anımsatıldı.

Haberde, pandemi döneminde İngiliz turistlere Türkiye hakkında soru ve cevaplarla şu şekilde bilgilendirme yapıldı:

Türkiye'ye seyahat etme iznim var mı?

En az 17 Mayıs'a kadar, yalnızca İngiltere'den ayrılmak için önemli bir nedeni olanlar bunu yapabilir. Birleşik Krallık, yalnızca iş için veya diğer geçerli nedenlerle (örneğin ev satın almak veya evlenmek) yurt dışına seyahat etmek isteyenlere izin veriyor.

Türkiye'ye gitmeden önce test yaptırmam gerekiyor mu?

Uçağa binmeden önce, 6 yaş ve üstü tüm yolcuların kalkıştan 72 saat önce negatif PCR testlerini göstermeleri gerekiyor.

Varışta kendimi karantinaya almam gerekiyor mu?

Son 10 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunan herkes, Türkiye'ye vardıklarında 14 günlük karantinada kalmak zorunda; bu bir ikametgah adresinde olabilir. Karantinanın 10'uncu gününde bir PCR testi yaptırabilirsiniz. Sonuç, negatifse karantinadan çıkabilirsiniz.

Türkiye karantina altında mı?

Teknik olarak hayır, ancak katı önlemler alınıyor. Türkiye'deki iller koronavirüs riskine göre dört kademeye ayrıldı: düşük, orta, yüksek ve çok yüksek. İhtiyaç duymanız halinde, bu kademeleri gösteren bir Türkiye haritası Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilebilir.

Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar ve kuaförler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık. Orta ve düşük riskli bölgelerde restoran ve kafeler, yüzde 50 kapasiteyle sabah 7'den akşam 7'ye kadar açık. Yüksek riskli bölgelerde sadece paket servis yapılmasına izin veriliyor, yüzme havuzları ve futbol sahaları kapalı.

Maske takmam gerekiyor mu?

Türkiye genelinde halka açık yerlerde maske takmak her zaman zorunludur. Tüm mağazalarda, restoranlarda, kuaförlerde ve berberlerde de maske kullanılması zorunludur.

Türkiye’nin aşılama kampanyası nasıl ilerliyor?

Çok iyi. Çinli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen aşılar kullanılarak Türkiye'de 8.45 milyondan fazla aşı yapıldı. Buna karşılık, İspanya 3.6 milyon aşı uygularken, Yunanistan yalnızca 885 bin doz verdi.