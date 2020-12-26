Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı indirildi

BDDK'nın ardından şimdi de Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu. BDDK'nın ardından Ticaret Bakanlığı da söz konusu eşyaların satışında taksit sayılarını düşürdü.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TAKSİTLİ SATIŞLARDA YENİ DÜZENLEME

Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

3 BİN 500 LİRANIN ÜSTÜN TELEVİZYON SATIŞLARINDA TAKSİT 6 AYDAN 4 AYA İNDİ

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

TABLET BİLGİSAYARDA TAKSİT SAYISI 6

Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

ELEKTRİKLİ EŞYA SATIŞLARI VE MOBİLYA SATIŞLARINDA 18 OLAN TAKSİT SAYISI 12 OLDU

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

SEYAHAT VE KONAKLAMA HARCAMALARI TAKSİT SAYISI 18 AY

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

KUYUM SATIŞLARI 8 AYDAN 6 ‘YA İNDİ

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.