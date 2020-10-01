Temassız ödeme yaparken bunlara dikkat edin

Pandemi süreci ile birlikte kullanım oranı oldukça artan temassız ödeme yöntemi, çeşitli güvenlik sorunlarını da ortaya çıktı. Peki temassız ödeme yaparken nelere dikkat edilmeli...

Bankalar, NFC (Yakın Alan İletişimi) olarak bilinen ve radyo frekansı dalgaları üzerinden bir çiple cihazın haberleşmesi üzerine kurulu bir teknolojiyi kullanıyor.

Temassız kredi kartı kullanımı yaygınlaşırken dolandırıcılık konusunda mağduriyetler yaşanmaya devam ediyor. Yenilikçi ödeme yöntemiyle dolandırıcıları kurbanı olmamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyle:

LİMİTİNİZİ YÜKSEK TUTMAYIN

Kartınızla şifre girmeksizin işlem yapmanızı sağlayan temassız kartları pos cihazına tutmanız yeterli. Bu sebeple, cebinizde, cüzdanınızda taşıdığınız temassız kredi kartlarına, toplu ulaşım araçlarında ya da kalabalık ortamlarda, yanlarında taşıdıkları seyyar pos cihazlarını yaklaştırmak suretiyle dolandırılma riskine karşı hesaplarınızı sürekli kontrol etmelisiniz.

TUTARA DİKKAT EDİN

Yaptığınız alışveriş tutarı ile ödeme sırasında pos cihazında yazan tutarın aynı tutar olmasına dikkat etmek gerekiyor. Hızlı davranmak ve sosyal mesafeyi sağlamak açısından bazen pos cihazında yazan tutar net görünemiyor olabilir. Veya kartınızın mükerrer teması ile birden fazla aynı tutarda işlem yapılabilir. Bu nedenle, mutlaka pos cihazından çıkan fişi istemek ve tutarı kontrol etmek gerekiyor. Pos cihazından çekilen tutarda uyumsuzluk olması halinde, hemen işyerinde itiraz edip, düzelttirmek gerekmektedir.

KILIF İÇİNDE SAKLAYIN

Temassız kredi kartlarında yaşanılan bu durumun önüne geçilebilmesi için kartların teması önleyecek koruma kılıflarının içinde hatta alüminyum folyaya sararak saklayabilirsiniz. Temassız kartlardan çekilebilecek rakamlar ufak olduğu için kart ekstremiz geldiğinde çoğu kişinin fark etmediği gözlemleniyor. Bu şekilde günde yüzlerce hatta binlerce kişinin kartından işlem yapıldığı tahmin ediliyor.

EKSTRENİZİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Sorunun şu andaki tek çözümü ise vatandaşın dikkati. Ay sonundaki ekstreleri kontrol etmek ve harcamaları not etmek de önemli. Bu özelliği kullanmak istemeyenlerin bankalarıyla görüşüp kredi ve banka kartının bu özelliğini iptal ettirmeleri, kart ekstrelerini düzenli kontrol ederek şüpheli işlemleri bankaya ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi gerekmektedir.

SANAL ALIŞVERİŞTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ

İnternet üzerinde alışveriş yaptığınız sitenin güvenliğinin ulusal/uluslararası sertifikalarla sağlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca kartınız ulusal/uluslararası kart kuruluşlarının güvenlik sistemine dahil olan bir bankanın kartı olmalıdır.

Banka logosu ve adı kullanılsa bile kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermemeniz gerekir.

Güvenilir olmayan sitelerden. exe, .com, .vbs, .jpeg gibi uzantılı dosyaların bilgisayara yüklenmesi riskli olabilir.

Sanal ortamda artan virüs tehlikelerine karşı, kredi kartınızı kullandığınız bilgisayarınıza antivirüs programı yüklemelisiniz.

İnternet kafe vb. halka açık ve kalabalık yerlerdeki bilgisayarlardan alışveriş yapmanız durumunda, kredi kartı bilgilerinizin güvenliği açısından son derece dikkatli olmalısınız.