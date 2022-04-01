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    Temizlik ürünlerindeki KDV indirimi bugün başladı

    Temizlik ürünlerindeki KDV indirimi bugün başladı

    Temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatların düşmesini sağlayacak KDV indirimi, etiketlerde bugün güncellendi ve uygulanmaya geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:31
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    Enflasyonu etkileyen fiyat artışlarının önünü kesmek ve indirim sağlamak için yürürlüğe geçirilen KVD indirimi bugün uygulamaya geçti. Yeni uygulanacak indirimli KDV oranlarının, market raflarındaki ürünlerin etiketlerine fiyat indirimi olarak yansıması bekleniyor.

    HİJYEN ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 18'DEN 8'E İNDİ

    Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası ve diş macunu gibi hijyen ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.

    İNDİRİM UYGULAMAYANA CEZA

    KDV indirimi, sahada ekiplerince denetleniyor. KDV indirimini etiketlere yansıtmayanlara cezalar kesilecek.

    Temizlik ürünlerindeki KDV indirimi bugün başladı #1

    MEHMET  MUŞ: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadesini kullandı.

    81 İLDE DENETİM YAPILACAK

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesini takiben 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirecek.

    KDV indirimleri

    TÜKETİCİLER KONFEDERASYONU, FİYAT DEĞİŞİM TARİHİNE DİKKAT EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili olarak, "Özelikle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor. Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek." şeklinde çağrı yaptı.


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