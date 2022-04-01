Temizlik ürünlerindeki KDV indirimi bugün başladı

Temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatların düşmesini sağlayacak KDV indirimi, etiketlerde bugün güncellendi ve uygulanmaya geçirildi.

Enflasyonu etkileyen fiyat artışlarının önünü kesmek ve indirim sağlamak için yürürlüğe geçirilen KVD indirimi bugün uygulamaya geçti. Yeni uygulanacak indirimli KDV oranlarının, market raflarındaki ürünlerin etiketlerine fiyat indirimi olarak yansıması bekleniyor.

HİJYEN ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 18'DEN 8'E İNDİ

Deterjan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil, dezenfektan ve ıslak mendil, bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası ve diş macunu gibi hijyen ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.

İNDİRİM UYGULAMAYANA CEZA

KDV indirimi, sahada ekiplerince denetleniyor. KDV indirimini etiketlere yansıtmayanlara cezalar kesilecek.

MEHMET MUŞ: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." ifadesini kullandı.

81 İLDE DENETİM YAPILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini takiben 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirecek.

TÜKETİCİLER KONFEDERASYONU, FİYAT DEĞİŞİM TARİHİNE DİKKAT EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili olarak, "Özelikle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor. Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek." şeklinde çağrı yaptı.