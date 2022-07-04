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    Temmuz 2022 memurların zamlı maaşları

    Temmuz 2022 memurların zamlı maaşları

    Enflasyon verilerine göre memur maaşlarına temmuz ayında 41,49 oranında zam geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:45
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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran verileri belli oldu.

    Açıklanan verilere göre enflasyon yüzde 78,62'ye çıkarken aylık 4,9 oldu.

    6 aylık enflasyon farkı

    Haziran ayında bir önceki aya göre bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35 artış gösterdi ve enflasyondaki 6 aylık artış buradaki değerden geldi. Bu değerden ocak yıl başında eklenen 7,5 zam düşülerek, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7 zam eklenerek yeni zam oranı bulundu.

    Buna göre memur maaşlarındaki artış da belli oldu.

    Memurlar temmuz ayında 41,49 oranında zam alacak.

    Zamlı memur maaşları

    Hesaplamalara göre evli ve iki çocuk sahibi memurların zamlı maaşları şu şekilde olacak:

    Genel Müdür: 21 bin 330'dan 30 bin 222'ye

    Lisans mezunu şube müdürü: 11 bin 118'den 15 bin 753'ye

    Lisans mezunu memur: 6 bin 854'ten 9 bin 711'e

    Öğretmen: 8 bin 668'den 12 bin 281'e

    1. sınıf kaymakam: 19 bin 510'dan 27 bin 643'e

    Başkomiser: 11 bin 162'den 15 bin 815'e

    Polis memuru: 9 bin 706'dan 13 bin 752'e

    Uzman doktor: 13 bin 312'den 18 bin 861'e

    Hemşire: 8 bin 351'den 11 bin 832'ye

    Mühendis: 11 bin 440'tan 16 bin 209'a

    Lise mezunu teknisyen: 7 bin 132'den 10 bin 105

    Profesör: 18 bin 369'dan 26 bin 27'ye

    Araştırma görevlisi: 10 bin 809'dan 15 bin 315'e

    Vaiz: 9 bin 3'ten 12 bin 756'ya

    Avukat: 10 bin 934'ten 15 bin 492'ye

    Temmuz 2022 memurların zamlı maaşları #1


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