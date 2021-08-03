Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 1,8 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 18,95 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERDE OLDU

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0,06 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,12 ile haberleşme, yüzde 0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,41 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,54 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 44,92, AYLIK YÜZDE 2,46 ARTTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 artış gösterdi.

SANAYİNİN YILLIK İMALATINDA ARTIŞ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,35, imalatta yüzde 47,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 15,10, su temininde yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 57,23, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,58, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,44, enerjide yüzde 42,42, sermaye malında yüzde 31,38 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDE İMALAT

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 2,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 3,54 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,27, enerjide yüzde 4,12, sermaye malında yüzde 1,01 artış olarak gerçekleşti.

7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 11,51 ile giyim eşyası, yüzde 13,86 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 15,10 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 120,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 110,98, ana metaller yüzde 108,50 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ENDEKSLERİN EN FAZLA ARTTIĞI ALT SEKTÖRLER

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık azalış; yüzde 0,47 ile metal cevherleri, yüzde 0,26 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 9,33, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,58, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.