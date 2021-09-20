Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393,1 milyar dolar iken 2021 Temmuz sonunda -290 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Temmuz sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı.

2021 Temmuz sonu itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında artışla 282 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11,8 oranında azalışla 572 milyar dolar olarak gerçekleşti.

NET UYP POZİTİF İLERLEDİ

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393 milyar 100 milyon dolar iken 2021 Temmuz sonunda -290 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ 2020 YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 13,4 ORANINDA ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 105 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10 oranında artışla 119 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52 milyar 200 milyon dolar oldu.

YÜKÜMLÜLÜKLER ALT KALEMLERİNE GÖRE

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 158 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 105 milyar 400 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 27,1 oranında azalışla 21 milyar 300 milyon dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,2 oranında azalışla 6 milyar 500 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,1 artışla 46 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308 milyar 500 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artarak 34 milyar 800 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 3,4 oranında azalarak 15 milyar 200 milyon dolar oldu.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU AZALDI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 70 milyar 700 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında artarak 98 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.