Temmuzda ihracat yüzde 10,2 arttı

Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat ihracat 10,2, ithalat yüzde 16,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.





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