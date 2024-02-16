Tersanelerde Türklerin yerini Hint işçiler alıyor tartışması Türkiye, gemi ve yat gibi deniz araçları üretiminde önemli aşamalar kaydetti ve üretimi ile birlikte ihracatı da arttı. Sektörü başarıya taşıyan en önemli kozu işçilikteki başarısı iken, son zamanlarda artan maliyetleri aza indirmek için Türk işçilerin yerini yabancı işçilerin alması sorunu gündeme geliyor.

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Gemi ve yat üretiminde Türkiye yurt içinde ve dışında bir başarı hikayesi yazarken, Yalova ve Tuzla üretim kapasitesi ile öne çıkıyor.

Türkiye'de bu konuda deneyimli ve kalifiye elamanların çalıştığı biliniyor.

Gemi üretim noktalarında üreticilerin daha fazla kâr etme isteği nedeni ile yabancı işçi tercihi sorunu yaşanıyor.

Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu, bu konuyla ilgili yaşanan krizi aktaran bir açıklama yaptı.

"Yalova ve Tuzla'da çalışabilecek çok sayıda kaynak ustası var"

Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada, gemi üreticilerinin "Türk işçi yok" serzenişinin gerçeği yansıtmadığını, özellikle Yalova ve Tuzla'da çalışabilecek çok sayıda kaynak ustasının olduğunu belirtti.

"Hint işçiler düşük ücretlere daha uzun saatler çalıştırılıyor"

Hint işçilerin daha düşük ücretle çalışmayı kabul etmesi ve uzayan çalışma saatlerine itiraz etmemeleri nedeni ile tercih edildiğini anlatan Nalbantoğlu, tersane sahiplerin bu tercihini, daha fazla kâr etmek istemelerine bağlıyor.

"Doğru bir yöntem değil"

Nalbantoğlu, bu yaşananların doğru bir yöntem olmadığını ve bazı sosyal sorunları beraberinde getirebileceğine şu sözlerle işaret ediyor:

Sabah 8 akşam 12 çalışma düzeni var. Hintleri ucuza çalıştırıyor. Tersane sahiplerinin 'elimizde iş yok' deyip, yabancı işçi çalıştırmaları abesle iştigal. Kanunumuzda, 'yurtdışından işçi getiremezsin' diye bir şey yok ama asgari ücretin 1,5 katında bir ücret verilmeli. Bunlar gelip, 500 dolara çalışıyor. Kimler kazanıyor? Aradaki tefeciler parayı kazanıyor.

"Adam bulamıyorum söylemi doğru değil"