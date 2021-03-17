TESK: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması nefes aldırır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt fiyatında taban fiyatı uygulaması, esnaf örgütlerinin çatı kuruluşu TESK'ten onay aldı.

Türkiye’nin tüm illerinde akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek. Belirtilen tavan fiyatlarına uymayan istasyonlar cezalandırılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirtti.

ESNAF UYGULAMAYI UYGUN BULDU

Palandöken, “EPDK tarafından petrol fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyoruz. Çünkü bu uygulama ile hem vatandaş hem de esnafımız rahat bir nefes alacak. Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir kârı olacaktır. Bu da pandemi ortamında 1 yıldır olumsuz etkilenen halkımızı ve esnafımızı A’dan Z’ye her alanda ve ürün fiyatlarında olumlu etkileyecektir.” dedi.

(Bendevi Palandöken)