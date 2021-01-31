TESK: Online alışverişlerde gıda ürünlerine dikkat

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, online gıda alışverişlerinde çok sayıda mağduriyet yaşandığını dile getirdi.

E-ticaret koronavirüs salgını şartlarında vatandaşın imdadına koştu ama olumlu yapları olduğu gibi bazı olumsuzluklar da yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle son alınan tedbirlerle hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşların online market alışverişinden umduğunu bulamadığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs salgınıyla birlikte hafta içleri saat 21.00’den sonra ve hafta sonları boyunca evde olan vatandaşlarımızın soğuk havalarda daha çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor.” dedi.

“SİPARİŞLER GEÇ, HATALI VE EKSİK TESLİM EDİLEBİLİYOR”

Özellikle soğuk havalarda artan yoğunluk sebebiyle siparişler geç teslim edilirken, vatandaşlara eksik veya hatalı ürünler gönderilebildiğini ifade eden Palandöken sözlerini “Hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura vb. gibi dokümanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli.” şeklinde sürdürdü.

“ONLİNE ALIŞVERİŞ HARCAMALARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 85 ARTTI”

Pandemide hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini online tercih eden vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, “2020’de online alışveriş harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 85 arttı. Araştırmalara göre ise son zamanlarda online market alışverişleri 5 kat artış gösterdi. Ancak bu talep artışıyla birlikte online market alışverişlerinde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşanıyor. Vatandaşların uygulamalar üzerinden seçip sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar gönderilebiliyor.” diye konuştu.

“GÖRSELDEKİ ÜRÜN YERİNE FARKLI ÜRÜNLER GÖNDERİLİYOR”

Online market alışverişlerinde uygulama üzerinden seçilen görseldeki ürün yerine farklı ürünlerin gönderildiğine dair şikâyetlerin olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşlarımız uygulamalar üzerinden gıda ürünleri sipariş ederken görselde seçtikleri ürün yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar gönderilebiliyor. Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor. Bu tür mağduriyetler yaşayan vatandaşlarımız fatura gibi dokümanları çok dikkatli inceleyerek gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinmemeli.” şeklinde konuştu.