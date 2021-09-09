TESK: Pandemi sürecinde devletimizi yanımızda hissettik

Koronavirüs salgını sürecindeki kısıtlamalar küçük işletmeleri zor durumda bırakırken, hükümetin peş peşe yaptığı desteklerle esnaf nefes aldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını döneminde yapılan desteklerin tüm sorunlarını çözümü için yeterli olmadığını ama esnafa devleti yanında hissettirmesi açısından çok anlamlı olduğunu açıkladı

Palandöken, Yozgat’ta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Latif Altın ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

“15 AY İŞ YERLERİMİZ KAPALIYDI”

Pandemi döneminde yaklaşık 15 aydır birçok esnafın iş yerinin kısmen kapalı olduğuna değinen Palandöken, “Yaklaşık 15 aydır birçok iş yeri kapalı veya kısmen kapalıydı. Esnafın ekonomik yapısı da zordu. Elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde odaların, birliklerin, federasyonların desteklenmesine özen gösterildi. Ekonomik olarak devletin vermiş olduğu katkılar da az değildi.

"DEVLETİMİZİ YANIMIZDA HİSSETTİK"

Belki parasal olarak sıkıntımızı giderecek miktar değildi ama devleti yanımızda hissettik. Devlet bizim içinde bulunduğumuz sıkıntıları biliyordu. Bununla ilgili birçok çalışmalar yaptı, verdi, ama tabii yeterli mi yeterli değildi. Türkiye’de 2 milyon 500 bine yakın iş yeri var, 2 milyon esnaf var, birden çok meslek yapan insanlar var.

"PANDEMİ SÜRECİ İYİ YÖNETİLDİ"

Yapılan destekler bizim için çok az da olsa ama devlet ile birlikte bu pandemi süreci iyi yönetildi.” dedi.

“ESNAFIMIZ ONLİNE SİSTEMLE ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENE SOKMALI”

Pandemi sürecinde internet üzerinden alışverişlerin yapıldığını söyleyen Palandöken, “Artık esnafın da online sistemle çalışma hayatını düzenlemeye girmesi gerekiyor. İnternet üzerindeki satış normal satışların yüzde 30’unu buldu. O da çok büyük rakam. Esnaf bu teknolojik yapıyla geleneksel yapısından elektronik satışa dönmesi hayli zaman alacak. Onun için oda başkanlarımıza hem de birlik başkanlarımızla, federasyon ve konfederasyon olarak yeni bir düzenlemeye elektronik sistemdeki çalışma modelini geliştireceğiz.” şeklinde konuştu.

“AŞISIZ ESNAFIMIZ KALMASIN”"

Aşısız esnafın kalmaması gerektiğine de işaret eden Palandöken, “Şehir efsanelerine inanılmasın, ’biz çok güzel afişler yaptırdık, biz aşımızı olduk ya siz’ diyoruz. Bu aşı karşıtı bazı kesimler kızıyorlar ama başka yapacağımız bir şey yok. Aşı yaptırmak çok önemli.” ifadelerine yer verdi.